ائتلاف المالكي يجدد رفضه للاستثمار السعودي في العراق

ائتلاف المالكي يجدد رفضه للاستثمار السعودي في العراق
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت النائب عن دولة القانون عالية نصيف، الاربعاء، ان رفض الاستثمار الزراعي السعودي في العراق أولى من القبول فيه، فيما اشارت الى ان ذلك يقضي على خزين المياه الجوفية للعراق.وقالت نصيف في حديث صحفي: ان”الملعلومات التي سمعناها بان هناك استثمار لمليون هكتار في العراق، وهي الاستثمار السعودي في العراق بالاعتماد على المياه الجوفية”، مشيرة إلى ان “ارض العراق تعتبر من اخصب المناطف واسهل المناطق في الزراعة وهذه معلومة تاريخية، وبالتالي ممكن من إمكانية الوزارة والدولة العراقية تنشيط عمل الفلاحين والزراعة دون الحاجة إلى الاستثمارات كإستثمار السعودية وغيرها التي تعتمد على المياه الجوفية”.واشارت الى، ان”هذه المياه الجوفية تعتبر الخزين الاستراتيجي للعراق ويمكن ان ينقضي عليه كما حصل في السعودية نفسها عندما قصت على كافة الابار الجوفية في السعودية”.واضافت “وكذلك قانون الاستثمار يقول ان بعد 50 سنة يتم تملك هذه الاراضي، فكيف سيتم امتلاك هذه الاراضي وتذهب على السعودية او إلى اي دول المنطقة”.واعتبرت ان “هذه الاجراء خاطئ وادعو كافة المنظمات الشعبية والثقافية والحقوقية ان تدفع بعدم قبول مثل هذه المشاريع وكذلك النشاطات السياسية المتعلقة بالاستثمار السعودية التي تحمل الكثير من مآخذ كبيرة على العراق يجب دراستها بشكل اعمق وانا اعتقد ان رفضها أولى”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *