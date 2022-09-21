ائتلاف المالكي يحذر من التشتت السياسي الشيعي

ائتلاف المالكي يحذر من التشتت السياسي الشيعي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر القيادي في ائتلاف دولة القانون عن المكون التركماني، جاسم محمد جعفر، الاربعاء، من سياسة التشتت بين الاقطاب الشيعية الرئيسية، فيما اشار الى الاغلبية الشيعية ضرورية للاستمرار وديمومة العملية السياسية في العراق.وقال جعفر في تصريح  صحفي، انه “لابد من وجود شجاعة لدى الاطراف السياسية الشيعية  للجلوس ووضع النقاط على الحروف في ظل الخلافات والانقسامات الواضحة خلال الفترة الحالية”. واشار الى ان “المكون الشيعي الفاعل ملزم بالتقارب والتوافق كونه الأكبر داخل العملية السياسية في العراق وتشكيل الحكومة يعتمد عليه بشكل كبير”. ويسارع الاطار التنسيقي الخطى من اجل حسم تشكيل الحكومة ابتداء من اعادة جلسات مجلس النواب التي تكون بوابة لانهاء الكثير من الاشكاليات في المشهد السياسي العراقي.

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