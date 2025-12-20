ائتلاف المالكي “يدعو” إلى إبعاد التأثيرات الحزبية على عمل الوزارات

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في ائتلاف دولة القانون والنائب السابق جاسم محمد جعفر، السبت، إلى ضرورة الحفاظ على تماسك الحكومة المقبلة، مؤكدًا أهمية عدم تحويل الوزارات إلى إقطاعيات تابعة للأحزاب السياسية.وقال جعفر في تصريح  صحفي، إن ” المرحلة المقبلة تعد حساسة ومفصلية على مختلف الأصعدة، مما يستوجب الالتزام الكامل بالبرنامج الحكومي والعمل بروح الفريق الواحد بعيدا عن أي تأثيرات داخلية أو خارجية”، لافتا الى أن ” الحكومة المقبلة تواجه تحديات كبيرة على المستويين الداخلي والخارجي، الأمر الذي يتطلب تجاوز أخطاء المراحل السابقة من خلال تنفيذ برنامج حكومي واضح يرسم ملامح المرحلة القادمة”.وأضاف أن ” على الوزارات في المرحلة المقبلة التخلي عن تأثيرات الأحزاب وعدم التعامل معها كاقطاعيات حزبية، لان هذا النهج كان له دور سلبي في إعاقة تجاوز أخطاء الحكومات السابقة”.واشار جعفر إلى “أهمية العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”، موضحا أن ” ابتعاد الحكومة عن البرلمان يعد خطأً، وهو ما حدث خلال حكومة السوداني”.ودعا الى ضرورة أن “تبدأ القوى السياسية من الآن بالبحث عن شخصيات كفوءة ومهنية لترشيحها للمناصب الوزارية المقبلة، والابتعاد عن المجاملات في اختيار المرشحين”.

