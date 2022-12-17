ائتلاف المالكي يدعو إلى إجراء تعديلات على الدستور

ائتلاف المالكي يدعو إلى إجراء تعديلات على الدستور
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدى القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس البياتي، السبت ، موقفه من الحديث عن ضرورة إجراء تعديلات على الدستور العراقي ،  مؤكدا أن فراغات كبيرة في الدستور الحالي تستوجب معالجتها وإعادة صياغتها من جديد. وقال البياتي في حديث صحفي ، إن “حاجة البلاد لإجراء تعديلات دستورية”،  مبينا أن “الكثير من الخلافات بين المركز والإقليم بحاجة إلى معالجات حقيقية اما تشريع قانون يدعم الدستور أو الذهاب نحو تعديل الدستور”. واضاف ان ” هناك صلاحيات حصرية في الدستور حاليا هذه بيد الحكومة الاتحادية وهناك أيضا صلاحيات مشتركة بين الإقليم والمركز منها موضوع النفط والغاز وتحديد الكتلة الأكبر “. وأشار إلى أنه  ” يجب أن نكون هناك مراجعة واسعة الدستور العراقي حتى يصحح المسار إذ أن هناك مواد في الدستور بحاجة إلى تعديل ومراجعة”. وأوضح البياتي، أن  “النقص التشريعي في أكثر من مكان ليس صحيحا بل يتطلب الأمر مراجعة مواد الدستور بما يتناسب مع التطورات والمتغيرات أحد أهم مداخل اصلاح النظام واستقراره “. وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي اكد في حديث سابق ، ان فقرات عديدة في الدستور كبلت العملية السياسية، مبينا ان هناك تحركا حقيقيا باتجاه تعديل دستورية خلال الدورة النيابية الحالية.

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