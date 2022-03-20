ائتلاف المالكي يدعو إلى القضاء على الوجود “الإسرائيلي “في الإقليم!

ائتلاف المالكي يدعو إلى القضاء على الوجود “الإسرائيلي “في الإقليم!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين علي مردان ، الاحد، الى الوقوف بحزم بوجه محاولات التوسع الاسرائيلي، لافتا إلى أن القوى الوطنية لن تسمح لـ”إسرائيل” ببسط نفوذها في العراق.وقال مردان في تصريح صحفي، إن “الفترة المقبلة ستشهد كشف مدى حقيقية وجود مواقع تابعة للكيان الصهيوني في أربيل”.وأضاف أن “القوى الوطنية لن تسمح بتغلغل الكيان الصهيوني ببسط نفوذه في العراق”، مبينا أن “هذا الأمر لن يتحقق في ظل وجود قوى سياسية مناهضة للكيان الصهيوني”.وأشار مردان إلى أن “المطلوب اليوم هو مواجهة أي وجود إسرائيلي في العراق”.وكان سياسي كردي اقر، امس السبت، بأن جهاز الموساد الصهيوني يتواجد في العراق تحت اغطية شتى ، مشيرا الى وجود حضور للموساد داخل السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء.

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