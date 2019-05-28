ائتلاف المالكي يدعو إلى ايقاف دفع مستحقات الإقليم لحين الالتزام بالاتفاق النفطي

ائتلاف المالكي يدعو إلى ايقاف دفع مستحقات الإقليم لحين الالتزام بالاتفاق النفطي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه المالكي، الثلاثاء، دفع مستحقات مالية إلى إقليم كردستان دون ان يسلموا المركز برميل نفط واحد،  سرقة لأموال المحافظات المنتجة للنفط ومخالفة قانونية.وقال النائب عن الائتلاف، منصور البعيجي في بيان ، إن “أي مستحقات مالية تدفع إلى الإقليم بدون تسليم النفط يعتبر سرقة لأموال محافظاتنا”، مطالبا رئيس الوزراء بـ”التدخل شخصيا والايعاز إلى وزير المالية بعدم دفع اي مستحقات مالية إلى الإقليم اذا لم تسلم النفط الى الحكومة الاتحادية وحسب الاتفاق النفطي بين الاقليم والمركز”.وأضاف البعيجي، أن “من غير المعقول ان نسلم اموال نفط محافظاتنا المنتجة للنفط الى الاقليم وهم يصدرون النفط كما يحلو لهم ولايسلمون الحكومة برميل واحد من النفط ويطالبون بموازنة من الحكومة الاتحادية، لذلك يجب التدخل سريعا من قبل رئيس الوزراء وايقاف دفع الاموال الى ان يسلم الاقليم مابذمته الى الحكومة الاتحادية لضمان حقوق محافظاتنا بعيدا عن اي مجاملات على حساب محافظاتنا”.وأشار إلى، أن “وزير المالية قام بدفع مستحقات مالية الى الاقليم بدون ان يسلموا المركز برميل نفط واحد، وهذا الامر يعتبر مخالفة قانونية لايمكن السكوت عليه نهائيا”.

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