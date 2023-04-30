ائتلاف المالكي يدعو إلى تدقيق أعداد موظفي الإقليم قبل إقرار الموازنة

ائتلاف المالكي يدعو إلى تدقيق أعداد موظفي الإقليم قبل إقرار الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون، محمد الصيهود، الاحد، الى ضرورة تدخل الرقابة المالية في إحصاء عدد الموظفين في إقليم كردستان قبل إقرار الموازنة العامة، فيما أكد أن هنالك عزم نيابي واضح على عدم إقرار الموازنة ما لم يتم التوصل الى صيغة نهائية تتساوى فيها جميع حقوق المحافظات العراقية. وقال الصيهود في حديث صحفي، إنه “يجب على الحكومة تدقيق  اعداد الموظفين والارتفاع الذي يصل الى نسبة 50 % عن الموازنة السابقة قبل إعطاء الأموال الى كردستان”، مشيرا الى ان “عدد موظفي الإقليم يعادل ضعف أعداد المحافظات الجنوبية بحسب الأرقام التي تم الإعلان عنها”.وتابع، انه “من الضروري تدخل الرقابة المالية في إحصاء عدد الموظفين في إقليم كردستان قبل إقرار قانون الموازنة العامة”، لافتا الى ان “استحقاقات المحافظات الجنوبية لم تعطى لغاية الان ونعمل على ادراجها في فقرات قانون الموازنة”.واردف، النائب عن ائتلاف المالكي: ان ” هنالك عزم نيابي واضح على عدم إقرار الموازنة ما لم يتم التوصل الى صيغة نهائية تتساوى فيها جميع حقوق المحافظات العراقية”.وكانت النائبة عن برلمان كردستان حسيبة الكردي قد كشفت في حديث متلفز ، “عن تفاصيل مثيرة عن “الفضائيين” من موظفي كردستان وأعداد من يتسلم أكثر من راتب واحد، فضلًا عن قيمة الأموال المخصصة لأصحاب الدرجات الخاصة في الإقليم”، مبينة ان “أكثر من 100 ألف شخص يتقاضون أكثر من راتب، ويتسلم أكثر من 85 ألف شخص، من راتب واحد إلى 5 رواتب”.

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