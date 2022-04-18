ائتلاف المالكي يدعو إلى تشكيل حكومة “وطنية” للخلاص من حكومة الكاظمي

ائتلاف المالكي يدعو إلى تشكيل حكومة “وطنية” للخلاص من حكومة الكاظمي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون وائل الركابي، الاثنين، أن الفساد استشرى في جميع مفاصل حكومة مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها، مبينا أن المنحة المالية التي قدرتها الحكومة ذهبت الى جيوب المتخمين، والفاسدين، ومن أمر بها.وقال الركابي في حديث صحفي، إن “المنحة المالية التي خصصتها حكومة تصريف الاعمال للمواطن المتضرر من الأزمات الاقتصادية وغلاء المواد الغذائية ذهبت إلى جيوب المتخمين والفاسدين ومن أصدرها ومن أمر بها”.وأضاف، أن “حكومة الكاظمي ضعيفة وفي أيامها الأخيرة وتحاول أن تستخدم الأساليب والمنح الرخيصة والتي لا تنسجم مع شرائح المجتمع العراقي ولا مع الأزمات التي يمر بها الشارع، وهي محاولة لتمشية أمورها عبر مواقع التواصل ولا تعكس الاهتمام بالواقع الشعبي الحقيقي”.وأوضح القيادي في دولة القانون، أن “حكومة تصريف الاعمال تهتم فقط بالجنبة الإعلامية غير الحقيقية لان هناك من يدعي ويروج لها ويصورها بصورة مختلفة لدى الشعب”، مبينًا أن “الفساد مستشري في الحكومة وهو ما جعلها في موقف لا يمكن أن تستمر من خلاله”.ودعا الكتل والأحزاب السياسية، إلى “تشكيل حكومة وطنية جديدة للتخلص من تركات حكومة الكاظمي لان استمرارها يولد أزمات وأثار سلبية اكبر على الشعب العراقي”. 

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