ائتلاف المالكي يدعو إلى دراسة السير الذاتية لمرشحي الدرجات الخاصة

ائتلاف المالكي يدعو إلى دراسة السير الذاتية لمرشحي الدرجات الخاصة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن دولة القانون عطوان العطواني، الأحد، أن الحكومة تحتاج إلى وقت لدراسة أسماء مـن سيشغل الـدرجـات الخاصة، مبديا معارضته لاستمرار إدارة المناصب بالوكالة. وقال العطواني في  حديث صحفي، إن “هناك الكثير من أصحاب الدرجات الخاصة الآن يعملون بالوكالة، ونحن من الذين يعتقدون بـأن العمل بالوكالة غير ناضج على اعتبار أنه لا يمنح المسؤول القدرة على الاستقرار، لذلك نطمح لدعم الدرجات الخاصة بإمكانيات وكفاءات جيدة ومنتجة لها القدرة على اتخاذ القرار وإحداث تغيير في العمل التنفيذي”.وأشار العطواني إلى أن “الحكومة تحتاج إلى وقت لدراسة أسماء مـن سيشغل الـدرجـات الخاصة ودراســة السير الذاتية وجمع المعلومات الكافية عن مرشحي المنصب ومدى مهنيتهم وكفاءتهم، لكون ذلك أمرا حساسا ويمس طبيعة العمل الوظيفي والمهني، ولذلك ننتظر من حكومة السوداني تغييرا جذريا في طبيعة التعامل مع ملف الدرجات الخاصة”.وبشأن تعديل قانون الانتخابات، أوضح العطواني، أن “فكرة تعديل قانون الانتخابات ما زالت من ضمن الأفـكـار والمناقشات، لذلك نطمح إلى أن يكون لدينا قانون انتخابي يعزز من الاستقرار ويقلل من الانقسامات ويقلل من تعطيل تشكيل الحكومات الاتحادية والمحلية”.وأوضح، أن “العمل على تعديل قانون الانتخابات يتطلب المـزج بين القانون الحالي وقوانين الانتخابات السابقة، للخروج برؤية تفضي إلى استقرار البلاد وديمومتها وزخم لكل تشريعاتها”.

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