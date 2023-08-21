ائتلاف المالكي يرفض تأجيل انتخابات مجالس المحافظات لعدم فسح المجال أمام التيار الصدري

ائتلاف المالكي يرفض تأجيل انتخابات مجالس المحافظات لعدم فسح المجال أمام التيار الصدري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفضت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية، الإثنين، مساعي بعض الكتل السياسية لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى إشعار آخر، مؤكدة إصرارها على إجرائها في موعدها المحدد.وقال النائب عن الكتلة، موحان الساعدي، في حديث صحفي، إن “هناك حراكاً ومساعي سياسية للضغط على المجتمع الدولي لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات إلى إشعار آخر، وكتلتنا تقف بالضد من ذلك”.وأضاف أن “ائتلاف دولة القانون مع إجراءات الحكومة والمفوضية العليا لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.وتابع أن “المفوضية العليا للانتخابات أعلنت استعدادها لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في نهاية العام الحالي، والكتل السياسية قدمت القوائم بأسماء المرشحين إلى مفوضية الانتخابات”.وأكد الساعدي، أن “الانتخابات ستجرى في الموعد المحدد وما زال هذا الموعد قائماً لغاية الآن، ولا يوجد أي حراك رسمي داخل دولة القانون أو الإطار التنسيقي لتأجيل الانتخابات”.

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