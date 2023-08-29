ائتلاف المالكي يرفض عودة حزب بارزاني إلى مقره في كركوك

ائتلاف المالكي يرفض عودة حزب بارزاني إلى مقره في كركوك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الثلاثاء، اخر تطورات الاحتجاج ضد عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني الى مقر عمليات كركوك، فيما اكد ان تظاهرات الأهالي ستستمر لحين الغاء قرار الحكومة بتسليم مقر قيادة العمليات الى البارتي. وقال جعفر في تصريح  صحفي، انه “لا نعلم ماهي الأسباب التي تجعل الحكومة توافق على إعادة الديمقراطي الى هذه المقر بالرغم من الرفض الكبير الذي أعلنت عنه جميع المكونات بالمحافظة”، مشيرا الى ان “هنالك خشية من تكرار الاعتقالات وبعض الممارسات التي حدثت في الفترة السابقة ضد جميع المواطنين”. وتابع، ان “المكان ليس ملكا للبارتي بل يعود الى وزارة النفط ولا يوجد أي مبرر بإعادة البارتي في هذا المكان بالتحديد”، لافتا الى ان “تظاهرات الأهالي من جميع المكونات ستستمر لحين الغاء قرار تسليم مقر قيادة العمليات الى للديمقراطي”. واتم جعفر حديثه: ان “الديمقراطي لا يمتلك أي وجود له في محافظة كركوك على مر السنوات السابقة”، مضيفا ان “هنالك تخوفا تجاه عودة الديمقراطي والبيشمركة الى هذا المكان الذي يمثل أهمية كبيرة بالنسبة لاستقرار المحافظة وامنها”. وتتجه انظار الأحزاب الكردية، خلال انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، نحو محافظ كركوك، ومحاولة السيطرة وفرض الارادات على مفاصل الحكومة المحلية؛ لتعويض الخسائر السابقة، والتي حصلت خلال عملية فرض القانون التي تمت في الفترة السابقة

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