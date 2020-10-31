ائتلاف المالكي يرفض منح السعودية استثماراً في العراق تنفيذاً لأمر إيراني

ائتلاف المالكي يرفض منح السعودية استثماراً في العراق تنفيذاً لأمر إيراني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر ائتلاف دولة القانون، اليوم السبت (31-10-2020)، منح الاستثمار للمملكة العربية السعودية في الاراضي العراقية ’’باباً للاستعمار’’، وفقا لوصفه.ودعا الائتلاف في بيان ، “الجهات الرسمية، الى ايقاف مشروع منح السعودية اراضي للاستثمار في بادية العراق (كربلاء، النجف، المثنى)”، معتبرا هذا الامر “فيه تداعيات خطيرة على امن وسيادة البلاد، فضلا عن انه يساهم في الاضرار بمخزون العراق الستراتيجي من المياه الجوفية”.وقال ائتلاف دولة القانون، في بيان ، انه “يرى في هذا القرار اثارة الكثير من الشكوك والتساؤلات عن أهداف اصداره في هذا الوقت سيما، وان هذا المشروع طرح اكثر من مرة في زمن الحكومات السابقة ورفض لاعتبارات استراتيجية مائية وامنية، ولانه يحمل في طياته الكثير من التجاوز على حقوق العراقيين ويفتح الباب امام استعمار جديد تحت عنوان الاستثمار”.وشدد الائتلاف على “ضرورة ايقاف رخصة المشروع الذي يمنح السعودية ١٥٠ الف دونم في بادية العراق”، داعيا العشائر العراقية الاصيلة وكل القوى الوطنية الى “رفض المشروع وايقافه”.

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