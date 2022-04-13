ائتلاف المالكي يستغرب من عدم استخدام الحكومة أوراق ضغطها على تركيا

ائتلاف المالكي يستغرب من عدم استخدام الحكومة أوراق ضغطها على تركيا
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي العتبي، الاربعاء، أن العراق يملك 3 اوراق ضاغطة لايقاف اعتداءات تركيا العسكرية ضد سيادة البلد. وقال العتبي في حديث  صحفي،ان” الوجود التركي في شمال البلاد والاعتداءات المتكررة وعمليات التهجير الممنهجة للقرى بعد توغل بلغ مستويات خطيرة للغاية مع وجود معسكرات تشكل منعطف يجب الوقوف عنده لان تداعياته ستكون قاسية”.واضاف العتبي،ان “الوجود التركي في شمال البلاد خرق  للسيادة الوطنية برغم المبررات الكثيرة التي تطرحها حكومة انقرة في السنوات الأخيرة”، مبينا أن “بغداد لديها 3 اوراق ضاغطة لايقاف الاعتداءات هي الحراك الدبلوماسي من خلال الجامعة العربية والمؤسسات الدولية بالاضافة الى الورقة الاقتصادية وهي الاهم خاصة وان حجم التبادل السنوي يصل الى اكثر من 20 مليار دولار  بالاضافة الى الانفتاح على دول الجوار والسعي لبلورة ضغط يمنع اي هجمات انقرة على القرى”.واشار الى ان “وجود معسكرات كبيرة في شمال البلاد وتحركات تجري بين الحين والاخر يشكل خطر على الامن القومي العراقي”، مؤكدا استغرابه من “صمت اغلب القوى السياسية ومنها الكردستانية حيال مايجري في اطراف دهوك وبقية المناطق”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *