ائتلاف المالكي يستغرب من عدم استخدام الحكومة أوراق ضغطها على تركيا

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
ائتلاف المالكي:بعض نواب تحالف السيادة سينضمون إلى الإطار
نائب:المناطق الايزيدية مازالت تعاني من ضعف الاهتمام الحكومي
حركة التغيير:منافذ الإقليم الحدودية بوابات الفساد لأحزاب السلطة
التميمي:وزيري الموارد المائية الحالي والسابق أمام القضاء بهدر المياه
مصدر سياسي:حراك سياسي لتشكيل تحالف جديد برئاسة (رافع العيساوي)
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
حركة التغيير:منافذ الإقليم الحدودية بوابات الفساد لأحزاب السلطة
المالية النيابية تستمع إلى أراء بعض الوزراء في قانون الأمن الغذائي
حكومة الإقليم توقع عقداً بأكثر من (12) مليار دينار لتطوير الكهرباء
الزاملي:البرلمان سيمنح الكاظمي تفويضا لإرسال موازنة 2022
نائب:حكومة الكاظمي سبب الانهيار الاقتصادي في البلاد
-
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
خلاف المصالح وراء تأخير تشكيل الحكومة القادمة
المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
خروج العراق من البند السابع بداية لتحسن الوضع الاقتصادي
ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
-
- منوعات
- صورة وتعليق
الكاظمي يشارك ميليشيا الحشد الإرهابية افطارهم الرمضاني
تظاهرة حشدوية في بغداد ضد ترشح “ريبر البارزاني”لرئاسة الجمهورية
حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
بالصور..تظاهرة في بغداد ضد ترشيح (زيباري) لرئاسة الجمهورية
-
- اذاعة INN