ائتلاف المالكي يستغرب من عدم محاسبة مسرور البارزاني عن تهجمه ضد المحكمة الاتحادية

ائتلاف المالكي يستغرب من عدم محاسبة مسرور البارزاني عن تهجمه ضد المحكمة الاتحادية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- – استبعد القيادي في ائتلاف المالكي سعد المطلبي، الاثنين، محاسبة مسرور بارزاني اثر تصريحاته الأخيرة وهجمته التي شنها ضد المحكمة الاتحادية، موضحا أن، السلطة التنفيذية بعيدة عن التنفيذ.وقال المطلبي في تصريح صحفي، إن “رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني خرج بمهاجمة المحكمة الاتحادية ودعوته إلى الغائها دون محاسبة أو مساءلة”، مشيراً إلى أن “السلطة التنفيذية هي يد القضاء والحكومة لم تحرك ساكناً”.وأضاف أنه “لا يوجد من يحاسب بارزاني على مهاجمة القضاء العراقي بعد قراره بشأن قانون النفط الغاز الذي لم تنفذه الحكومة او تطبقه كونها جهة تنفيذية”.ولفت إلى “ضرورة محاسبة مسرور بارزاني وخصوصاً بعد دعواته الأخيرة بإلغاء المحكمة الاتحادية والطعن بها بشكل علني”، مبيناً أن “عدم محاسبته قضائياً سيضعف من قوة الدولة”.وكان رئيس الحكومة في اقليم كردستان مسرور بارزاني قد هاجم الاتحادية ودعا الى تشكيل محكمة اتحادية جديدة في العراق بعد أن رفض قرارها بشأن قانون النفط والغاز.

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