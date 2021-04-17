ائتلاف المالكي “يستنكر” فرض الضرائب على رواتب الموظفين

ائتلاف المالكي “يستنكر” فرض الضرائب على رواتب الموظفين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استنكر ائتلاف دولة القانون، السبت، مقترح وزارة المالية القيام  بفرض ضرائب على الموظفين بأثر رجعي،  مؤكدة أن الجلسة البرلمانية المقبلة ستشهد مناقشة إصرار وزير المالية علي علاوي فرض ضرائب على الموظفين.وقال النائب عن الكتلة كاطع الركابي في تصريح صحفي، إن “وزير المالية على علاوي يقوم بمعاقبة الموظفين البسطاء مستندا على إحدى مواد الموازنة”.وأضاف الركابي، أن “الوزير الحالي جعل من البلاد تعيش حالة اقتصادية يرثى لها”، مشددا على أن “وزير المالية علي علاوي لم يشعر يوما بمعاناة الفقراء”.واشار إلى أن “الجلسة البرلمانية المقبلة ستشهد طرح الموضوع لمناقشة لمعرفة اسباب إصرار وزير المالية فرض ضرائب على الموظفين  بالرغم من حذف الفقرة الخاصة بالاستقطاع”.

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