ائتلاف المالكي يشترط بتصويته على الموازنة إلا بعد عودة سعر صرف الدولار كما كان سابقاً

ائتلاف المالكي يشترط بتصويته على الموازنة إلا بعد عودة سعر صرف الدولار كما كان سابقاً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن ائتلاف دولة القانون، الأحد، رفضه التصويت على الموازنة ما لم يعود سعر الدولار كما كان.وقال النائب عن الائتلاف، كاطع الركابي في حديث متلفز، إن “لا يمكن تمرير الموازنة خلال الجلسة المقبلة دون انصاف الشعب عبر  تخفيض سعر الدولار رسميا”، مبينا أن “رفع سعر الدولار جاء بنتائج سلبية للغاية على المواطن البسيط وحتى التجار والقطاع الخاص والمقاولين”.وأضاف أن “اغلب القوى السياسية الشيعية والسنية وحتى الكردية تؤيد توجه النواب لتخفيض سعر الدولار واعادته الى سابق عهده”.وأوضح الركابي أن “ارتفاع سعر النفط في السوق العالمية سينهي العجز في الموازنة وذريعة الحكومة بانهاء الازمة المالية انتهى، سيما بعد زيادة الاحتياطي النقدي العراقي”.

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