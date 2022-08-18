ائتلاف المالكي يطالب الحكومة بطرد الصدريين من مبنى البرلمان ومحيطه

ائتلاف المالكي يطالب الحكومة بطرد الصدريين من مبنى البرلمان ومحيطه
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، اليوم الخميس، عدم وجود جدوى من الحوار الوطني سوى اضافة الكاظمي وبلاسخارت للمطالبة بضرورة الجلوس على طاولة الحوار.وقال الحيدري في حديث صحفي، إن “الاطار التنسيقي وباقي الاطراف السياسية يشددون على ضرورة الجلوس الى طاولة الحوار والتفاهم”، مبيناً ان “الدعوة للحوار الوطني لن يجدي سوى باضافة الكاظمي وبلاسخارت”.واشار الى انه”من الضروري اخذ موقف اكثر حزم تجاه الانتهاك الذي تتعرض له المؤسسة التشريعية،  وعلى الحكومة اعطاء مهلة للخروج من مبنى البرلمان ومن ثم يبدأ الحوار”.

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