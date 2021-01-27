ائتلاف المالكي يطالب بإعدام 8000 مدان بالمادة 4إرهاب !!

ائتلاف المالكي يطالب بإعدام 8000 مدان بالمادة 4إرهاب !!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- دعت كتلة دولة القانون، الاربعاء، الى تنظيم حملات شعبية وإعلامية للضغط على برهم صالح والمطالبة بتنفيذ احكام الاعدام بحق 8000 مدان بالمادة 4 إرهاب من قبل القضاء .وقالت الكتلة، في بيان، إن “الدعوات للتهاون وايجاد ذرائع لتاخير تنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين الذين اكتسبت قضاياهم الدرجة القطعية هو تعطيل للدستور والقانون ويضر بالمصلحة العليا للبلد ويعد هدية ومكافأة للقتلة الذين قتلوا العراقيين بدم بارد”..واعتبرت أن “عدم المصادقة والتنفيذ فيه مخالفة دستورية من المفترض ان يحاسب من يعرقلها ومن يدعو لتعطيلها، وان دماء الاف الشهداء والضحايا تستصرخ الضمير الانساني لاخذ القصاص العادل من الارهابيين الذين استباحوا ارض العراق دون وازع من ضمير او إنسانية”.ودعت الشعب العراقي الى “تنظيم حملات شعبية واعلامية للمطالبة بالاقتصاص من القتلة والضغط على الجهات المسؤولة عن المصادقة بإعدام 8000 مدان بالارهاب والتنفيذ بهم من اجل القيام بواجبها الدستوري والوطني في حماية المواطنين “.

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