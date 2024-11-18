ائتلاف المالكي يطالب بإلغاء الإتفاقية الأمنية مع أمريكا

ائتلاف المالكي يطالب بإلغاء الإتفاقية الأمنية مع أمريكا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر عضو ائتلاف دولة القانون عبد الرحمن الجزائري، الاثنين، من مغبة استمرار الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن في ظل عدم التزام الولايات المتحدة ببنودها وما يسببه ذلك من حرج للحكومة العراقية.وقال الجزائري في حديث صحفي، إن “بغداد لم تستفد من الاتفاقيات الأمنية مع واشنطن، حيث لم يتم تجهيز العراق بالرادارات والطائرات الأمريكية، لذلك تعاني وزارة الدفاع من ضعف كبير في التجهيزات”.وأضاف أن “خرق الولايات المتحدة للاتفاقية الأمنية وقيامها بعمليات قصف أدت لارتقاء شهداء وقبلها اغتيال قائدي النصر أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، جعل هذه الاتفاقية ملغية في نظر المقاومة”، لافتاً إلى أنها “اتفاقية مهزوزة وغير واضحة المعالم وتسبب احراجاً للحكومة ومفاصل الدولة”.وتزايدت المطالبات السياسية الاطارية مؤخراً بضرورة إخراج القوات الأمريكية من العراق بعد تسهيلها اختراق الأجواء العراقية من قبل الكيان الصهيوني الذي يشن عدواناً على غزة ولبنان.

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