ائتلاف المالكي يطالب بالتحقيق عن دخول بضائع إسرائيلية للأسواق العراقية

ائتلاف المالكي يطالب بالتحقيق عن دخول بضائع إسرائيلية للأسواق العراقية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب عضو ائتلاف دولة القانون، محمد الصيهود، الخميس، 15 تشرين الثاني، 2018، الحكومة ومجلس النواب بتشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في كيفية دخول منتجات عبارة عن لعب اطفال صنعت لصالح شركة اسرائيلية الى الاسواق العراقية فيما كشف عن وجود تعامل بهذا الخصوص بين سياسيين وتجار.وقال الصيهود في حديث صحفي له اليوم، ان “الكيان الصهيوني كيان غاصب لاراضي عربية مارس سياسة القتل والإبادة بحق الشعب الفلسطيني، لذا التعامل معه محرم قانونا وشرعا”.واضاف ان “ادخال البضائع ذات المنشأ الصهيوني سواء كانت لعب اطفال او غيرها الى العراق، يجب ان لا يمر مرور الكرام”، مشددا على “َضرورة التحقيق بشكل حازم في الموضوع واتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع دخول هكذا بضائع”.واوضح ان “هناك تعاملا ما بين شخصيات سياسية ورجال اعمال مع الكيان الصهيوني ساعد على تسرب تلك الالعاب الى الاسواق العراقية، بهدف جس نبض الشارع تمهيدا لمشاريع اخرى”.وتبين ان الالعاب مصنعة في الصين لصالح شركة اسرائيلة تدعى Palphot Marketing Ltd وتحمل باركود اسرائيل الذي يبدأ بالرقم 729 وايضا احتوت على موقع شركة ديزني العالمية على نطاق اسرائيل.

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