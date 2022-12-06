ائتلاف المالكي يطالب بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات

ائتلاف المالكي يطالب بتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في ائتلاف المالكي سعد المطلبي الثلاثاء، ان “هناك قانون ساري المفعول ولاحاجة لاجراء تعديل على قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 21 وهو قسم العراق الى محافظات مستقلة عن بعضها البعض”.وأضاف في حديث صحفي له، ان “القانون المذكور منح كل محافظة خصوصيتها بحيث تجرى الانتخابات فيها وفق نظام الدائرة الواحدة، وليس وفق الدوائر المتعددة الذي اعتمد في انتخابات مجلس النواب”.وبين ان “قانون انتخابات مجالس المحافظات بحاجة الى تعديل أو اعادة النظر في احدى فقراته المتعلقة بعدد أعضاء المجالس وبيان وفقا للمتغيرات الحالية وعدد السكان ومن يمثلهم في مجالس المحافظات، حيث ان نسبة التمثيل بحاجة الى إعادة مناقشة لمعرفة عدد أعضاء كل مجلس”.وتابع ان “هناك حاجة لاجراء تعديلات على قانون الانتخابات بحيث يضمن تمثيلا لكل منطقة او قضاء او ناحية في مجلس المحافظة، خصوصا ان جميع الأجواء مهيأة لاجراء الانتخابات”.

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