ائتلاف المالكي يطالب بتعديل قانون تجريم حظر التطبيع مع إسرائيل

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صحيفة:(15) ألف شركة يابانية تضررت بالعقوبات المفروضة على روسيا
البرلمان العربي يدين اقتحام المتطرفين اليهود باحات المسجد الأقصى
روسيا:السيطرة الكاملة على إقليم دونباس بات أقرب من أي وقت
روسيا والصين تفشلان مشروعاً أمريكياً بشأن فرض عقوبات على كوريا الشمالية
الاتحاد الأوروبي:تجميد (5ر24) مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي
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حزب الفضيلة:حكومة الكاظمي غير مؤتمنة على مال الشعب
ائتلاف المالكي يعلن عن تقديم مقترح بدلا من قانون الأمن الغذائي الفاسد
النزاهة النيابية:إعادة الأموال المنهوبة تحتاج إلى إرادة وطنية وهذه غير متوفرة في حكومة الكاظمي
القانونية النيابية” تعتزم” تشريع قانون النفط والغاز
نائب:”خطة” لإعادة مصانع ذي قار للعمل
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العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
بقاء الكاظمي أحد سيناريوهات إنفراج الأزمة السياسية
بين تمرير المرشح لرئيس الجمهورية وحل مجلس النواب..الفوضى مستمرة
ضد الشعب..نواب يرفضون تخفيض سعر صرف الدولار
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- متابعات خاصة
احتمالات المواجهة المسلحة بين التيار والإطار
تقرير امريكي:فائق زيدان “أداة إيرانية كما الإطار التنسيقي”ضد تشكيل حكومة وطنية
إنبطاح الكاظمي وخنوع البارزاني شجع تركيا على توغل قواتها في العمق العراقي
خلاف المصالح وراء تأخير تشكيل الحكومة القادمة
المواطن ينتظر “الفرج”..والحكومة تشكو الفقر..والنفط تجاوز( 125) دولار للبرميل الواحد!!
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انباريون يطالبون برفع صور الحلبوسي من شوارع المحافظة
الكاظمي يشارك ميليشيا الحشد الإرهابية افطارهم الرمضاني
تظاهرة حشدوية في بغداد ضد ترشح “ريبر البارزاني”لرئاسة الجمهورية
حضور نواب حزب بارزاني مع مرشحهم لرئاسة الجمهورية ( ريبر أحمد)لجلسة اليوم
المالكي ينفي موافقته للإقليم بتصدير النفط والغاز بدون علم بغداد
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- اذاعة INN