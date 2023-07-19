ائتلاف المالكي يطالب بتغيير المحافظين قبل إجراء الانتخابات المحلية

ائتلاف المالكي يطالب بتغيير المحافظين قبل إجراء الانتخابات المحلية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الأربعاء، رئيس الحكومة الى تغيير المحافظين بشكل كامل قبل اجراء الانتخابات المحلية. وقال جعفر في تصريح صحفي، إن “اغلب المحافظين يعملون لصالح الانتخابات وليس لصالح مواطني محافظاتهم، حيث بدأوا بمساومة بعض القوى السياسية لما يمتلكونه من نفوذ وهيمنة على إحالة المشاريع وغير ذلك”.وأضاف ان ” السوداني ربما اجل تغيير المحافظين غير الكفوئين بسبب قرب الانتخابات حتى لايتهم بالاستهداف السياسي”.وأشار، جعفر الى انه” يجب اجراء تغيير شامل للمحافظين بما فيهم الكفوئين قبل اجراء انتخابات مجالس المحافظات من خلال التوافق السياسي مع جميع الأطراف”. وكان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني أعلن في نهاية تشرين الثاني الماضي، تشكيل لجنة لتقييم أداء المحافظين، مؤكداً أنه ستكون هناك تغييرات لكل من يُثبت عليه خلل إداري أو فساد.

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