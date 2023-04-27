ائتلاف المالكي يطالب الحكومة ومجلس النواب بتمرير قانون توحيد سلم الرواتب في موازنة 2023

ائتلاف المالكي يطالب الحكومة ومجلس النواب بتمرير قانون توحيد سلم الرواتب في موازنة 2023
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر القيادي في ائتلاف المالكي سعد المطلبي، حكومة محمد شياع السوداني من المماطلة في تمرير قانون توحيد سلم الرواتب، مبينا ان بعض الاطراف السياسية تستغل تلك الجزئية لتمرير أجندتها.وقال المطلبي في تصريح صحفي , ان ” الموازنة التي سيتم إقرارها من قبل البرلمان ستكون لمدة ثلاث سنوات قادمة وبالتالي اذا لم يتم إقرار تعديل قانون سلم الرواتب فان الظلم سيستمر لثلاث سنوات قادمة ” .وأضاف ان ” عدم إقرار تعديل قانون سلم الرواتب فإن الحكومة والبرلمان سيرتكبان اكبر خطأ استراتيجي ” , مبينا ان ” رؤية الحكومة وزارة المالية لحد الان لم تتضح بهذا الشأن , كذلك فإن طرحه النواب من مطالبات مجرد دعاية انتخابية مسبقة لانه وحسب ما نطلع عليه فان قوة المطالبة الإعلامية لاتتناسب مع ما يطرحونه داخل لجانهم وان الجدية غائبة ” . ودعا المطلبي ” رئيس الوزراء الى إقرار التعديل واتخاذ مناقلة الاموال من أبواب الموازنة إلى ما سيترتب عليه التعديل وعدم ترك الملف عرضة للمزايدات السياسية ” .

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