ائتلاف المالكي يطالب بحل مجلس النواب لفاسده وفشله

ائتلاف المالكي يطالب بحل مجلس النواب لفاسده وفشله
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، اليوم الأحد، بحل مجلس النواب العراقي، واصفا اياه بأنه “عاجز” امام التحديات التي يواجهها العراق حالياً.وقال القيادي في الائتلاف سعد المطلبي، إن “حل مجلس النواب العراقي، يكون من خلال طريقتين، الاولى من خلال تصويت الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء البرلمان، بناء على طلب من ثلث اعضاءه، والطريقة الثانية بطلب من رئيس مجلس الوزراء، وبموافقة رئيس الجمهورية، دون تصويت البرلمان، فحل المجلس يكون تشريعي او تنفيذي”.وبين المطلبي أن “الافضل حالياً حل البرلمان العراقي، والتوجه الى الانتخابات المبكرة، بعد شهرين من حل البرلمان”، مشيرا الى أن “المجلس الحالي عاجز تماماً، على الوقوف على الخروقات التنفيذية والامنية والاقتصادية والوبائية، ولهذا يجب حله والتوجه نحو الانتخابات المبكرة”.

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