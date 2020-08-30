ائتلاف المالكي يطالب بفرض “هيبة الدولة”!!

ائتلاف المالكي يطالب بفرض “هيبة الدولة”!!
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- شدد النائب عن ائتلاف دولة القانون، علي الغانمي، الأحد (30 آب 2020)، على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة واستعادة هيبة الحكومة عبر تطبيق القانون في جميع المدن العراقية.وقال الغانمي في حديث صحفي، إن “سيطرة الدولة على السلاح المنفلت واستعادة قوتها من خلال تطبيق القانون مبادئ أساسية جاءت من خلالها الحكومة الحالية”.وأضاف، أن “القوى السياسية تعمل على تمكين الحكومة من استعادة هيبة الدولة عبر تطبيق القانون والسيطرة على الفوضى التي يحاول البعض جر البلاد إليها”.وبين أن “فرض هيبة الدولة وكذلك مكافحة الفساد يكون عندما تكون الحكومة قوية ومتمكنة من تطبيق القانون على الجميع”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *