ائتلاف المالكي يطالب حكومة السوداني بعرض “شفاف” عن أنبوب نفط البصرة _العقبة

ائتلاف المالكي يطالب حكومة السوداني بعرض “شفاف” عن أنبوب نفط البصرة _العقبة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب القيادي في ائتلاف دولة القانون الشيخ حيدر اللامي، الخميس ، حكومة السوداني بتقديم ايضاح شفاف حول مشروع مد انبوب النفط من البصرة الى ميناء العقبة الاردني ومن ثم الى مصر، مشيرا الى وجود شكوك كبيرة تؤكد انتفاع الكيان الصهيوني من المشروع. وقال اللامي في تصريح  صحفي، انه “رغم الهالة الاعلامية التي تعرض لها مشروع مد الانبوب النفطي من البصرة الى ميناء العقبة الاردني والى مصر فان الحكومة لم تكشف عن حقيقية المشروع لا بالسلب او الايجاب”، داعيا ” الحكومة الى تقديم ايضاح شفاف حول المشروع”. واضاف ان “الشكوك لازالت قائمة حول انتفاع الكيان الصهيوني من هذا المشروع والمطلوب نفي او اثبات ، لذلك يتطلب  ايضا ان يكون استجواب او سؤال برلماني لمعرفة حقيقة اهداف المشروع الحقيقية”. وكان النائب ياسر الحسيني، قال ان جوهر مشروع انبوب العقبة هو تسديد فواتير حرب غزة من ثروات العراق واستنزاف خيرات شعبه من اجل مصالح بعض القوى السياسية وسيكلف خزينة البلاد مليارات الدولارات. 

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