ائتلاف المالكي يعلن دعمه (للمشهداني) لرئاسة البرلمان

ائتلاف المالكي يعلن دعمه (للمشهداني) لرئاسة البرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، الاربعاء، عن رفضه ترشيح النائب عن حزب تقدم شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب خلفا للرئيس المقال الامين العام لحزب تقدم محمد الحلبوسي.وقال الناطق الرسمي باسم الائتلاف، النائب عقيل الفتلاوي، في حديث صحفي، ان “ائتلاف دولة القانون لا يعترض على قرارات المحكمة الاتحادية، لانها قرارات باتة ، ونحن نحترمها”.واضاف، ان “الائتلاف لا يدعم ترشيح شعلان الكريم لرئاسة مجلس النواب، وملتزم بترشيح النائب محمود المشهداني لهذا المنصب”.

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