ائتلاف المالكي يعلن عدم تصويته لحكومة الكاظمي

ائتلاف المالكي يعلن عدم تصويته لحكومة الكاظمي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن ائتلاف دولة القانون، الأحد، عدم مشاركته بتشكيل حكومة المكلف مصطفى الكاظمي وانه لن يصوت لصالحها داخل مجلس النواب.وذكر بيان للائتلاف : “يؤكد ائتلاف دولة القانون انه بذل جهودا كبيرة مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة ، من اجل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه العراق في المجالات الاقتصادية والامنية والصحية”.وأضاف، أنه “خلال المفاوضات تم الاتفاق على اليات لاختيار مرشحي الحكومة الجديدة على ان يتعاطى رئيس الوزراء المكلف مع جميع الكتل السياسية وفق نهج واحد”.وبين: ” لكن مسار تشكيل الحكومة بدأ يأخذ منحى مغايرا لما تم الاتفاق عليه ، الامر الذي دعانا الى ان نبذل جهوداً اضافية من اجل تصحيح الخيارات وتسمية مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرات القيادية من الطاقات المخلصة في المجتمع العراقي”.وتابع: ” ومع شديد الاسف لم تكلل جهودنا المخلصة في تصحيح هذا المسار ، فجاءت التشكيلة الحكومية التي عرضها المكلف على الكتل السياسية تتعارض مع تطلعات ابناء الشعب العراقي ، كونها تشمل عددا من المرشحين الجدليين ممن لم تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة من الكفاءة والنزاهة والمقبولية”.وختم البيان بالقول: “على هذا الاساس يعلن ائتلاف دولة القانون انه لم يشارك في تشكيل هذه الحكومة ولم يصوت لصالحها في مجلس النواب ، ويترك الخيار لباقي اعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها”.

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