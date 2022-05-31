ائتلاف المالكي يعلن عن تقديم مقترح بدلا من قانون الأمن الغذائي الفاسد

ائتلاف المالكي يعلن عن تقديم مقترح بدلا من قانون الأمن الغذائي الفاسد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت كتلة دولة القانون في مجلس النواب، الثلاثاء، عن تقديم الإطار التنسيقي مقترحاً موازياً لقانون الدعم الطارئ.وقال رئيس الكتلة عطوان العطواني في حديث صحفي، إن “الإطار التنسيقي قدم إلى اللجنة المالية مقترحاً موازياً لقانون الدعم الطارئ للامن الغذائي”، مشيراً الى أن “اللجنة المالية طالبت وزارة المالية ببيان المبالغ المتبقية لديها من تخصيصات 1/12 من العام 2021 من أجل تناقل هذه الأموال الى الوزارات المعنية بالأمن الغذائي”.وأشار إلى، أن “اللجنة المالية طلبت حضور وزير المالية ومعه الجداول، ولكن الوزير لم يصل، بعد تعذره عن الحضور”، موضحاً أن “رئيس اللجنة المالية وجه بعدم عقد اي اجتماع إلّا بعد حضور وزير المالية”.وأضاف العطواني في حديث لوكالة الأنباء الرسمية ، أن “اللجنة المالية لا تريد السير في طريق محفوف بالمخاطر ولا تريد المضي بقانون يتم الطعن به”، لافتاً الى انه “لابد من مقترح موازٍ يعوض عن الامن الغذائي او يمضي الجميع بإرادة قوية لإقرار الموازنة للعام 2022”.

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