ائتلاف المالكي يعلن عن حسم أمره بتشكيل حكومة توافقية

ائتلاف المالكي يعلن عن حسم أمره بتشكيل حكومة توافقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن كتلة دولة القانون، باقر الساعدي، الاربعاء، أن الإطار حسم أمره لتغيير مجريات العمل السياسي نحو الإسراع بتشكيل الحكومة والعمل على تعزيز قوة الدولة.وقال الساعدي في حديث صحفي، إن “الإطار التنسيقي يعمل على جمع الكتل السياسية في بوتقة واحدة لتشكيل حكومة توافقية ”.وأضاف، أن “الإطار حسم أمره لتغيير مجريات العمل السياسي نحو الإسراع بتشكيل الحكومة والعمل على تعزيز قوة الدولة من خلال وضع آليات للقضاء على الفساد”، وأشار إلى أن “الإطار يعمل مع الجميع من دون إقصاء لأي كتلة أو مكون سياسي وإنما يسعى لضم الجميع لتشكيل الحكومة”.

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