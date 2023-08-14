ائتلاف المالكي يعلن مبكراً فوزه ” الساحق” في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة

ائتلاف المالكي يعلن مبكراً فوزه ” الساحق” في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي، الاثنين، ان  ائتلافنا هو الفائز الأول في انتخابات مجالس المحافظات في المحافظات الشيعية ، واضاف المطلبي في تصريح صحفي ، أن معظم الأحزاب السياسية ستشارك بالانتخابات المحلية نهاية العام الجاري، مستبعدا في الوقت ذاته ان تشهد فترة الانتخابات توترات سياسية او حالة من الفوضى. وأكد ان “كل الاحتمالات واردة بخصوص وضع البلاد خلال فترة الانتخابات المحلية، على الرغم من ان كل شيء سيكون واضحا والجميع عازم على إجراء الانتخابات بأجواء إيجابية .وأضاف أن ” ائتلافنا هو الفائز الأول في الانتخابات المقبلة  خاصة في المحافظات الشيعية.

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