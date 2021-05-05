ائتلاف المالكي يقدم طعنا على قانون الانتخابات أمام المحكمة الاتحادية

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الخارجية تعلن عن منح سمات الدخول لجميع الوافدين الأجانب لدعم الاقتصاد العراقي
مسؤول حكومي:تحالف الحلبوسي سرق (5) آلاف بطاقة انتخابية من الانبار لغرض التزوير
الأعرجي:الكاظمي فاشل والانتخابات القادمة مزورة
نائب:قرار اللجنة التحقيقية بحادثة مستشفى أبن الخطيب “جاملت” وزير الصحة
نائب كردي:جمع تواقيع نيابية في برلمان كردستان لطرد القوات التركية
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الخارجية تعلن عن منح سمات الدخول لجميع الوافدين الأجانب لدعم الاقتصاد العراقي
محافظ صلاح الدين يقرر إيقاف 600 مشروع لعدم الاستفادة منها
بالوثيقة..نائب:20% من المصارف الأهلية لم تتحاسب ضريبياً منذ عام ٢٠١٥
قتلى وجرحى في هجوم إرهابي استهدف حقل نفط في كركوك
مصدر:رواتب الأجانب العاملين في حقول النفط العراقية لاتقل عن 50 ألف دولار شهرياً
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إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
خراب العراق يتحمله الصدر والعامري ومن جاء من قبلهما لرئاسة الوزراء
إيران تمنع الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج العربي
نائب:الحكومة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ووزارة النفط تهدر أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً
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صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
65 مليار دولار العجز في الموازنة وانكماش اقتصادي بنسبة 12% في ظل نظام متأزم
فورين بوليسي:العراق ماض نحو الانهيار والحرب الأهلية بسبب الارتباط الإيراني والفساد
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