ائتلاف المالكي يقدم مرشح ثالث لمنصب محافظ ديالى

ائتلاف المالكي يقدم مرشح ثالث لمنصب محافظ ديالى
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس ديالى عن ائتلاف المالكي تركي جدعان، السبت، بان ائتلافه قدم مرشح جديد لمنصب المحافظ.وقال جدعان في حديث صحفي، ان” ائتلاف دولة القانون قرر في اجتماعه الاخير ترشيح عبد الرسول العتبي وهوالمرشح الثالث من قبل الائتلاف لمنصب محافظ ديالى لافتا الى ان الترشيح اخذ مساره الرسمي في ابلاغ كل القوى السياسية”.واضاف،ان” العتبي من الشخصيات الشابة والمعروفة بالكفاءة والخبرة لافتا الى ان” الساعات 72 القادمة ستشهد سلسلة اجتماعات مع ممثلي بقية القوى من اجل المضي في خلق توافقات تنصب في حسم تشكيل الحكومة المحلية”.واشار الى ان” تغير ائتلاف المالكي مرشحيه ياتي من اجل الاسراع في حسم تشكيل حكومة ديالى المحلية في ظل وجود توافق داخل الاطار بان المنصب من استحقاقه”.وتشكل ديالى عقدة  سياسية بعد عرقلة تشكيل الحكومة المحلية لاكثر من 3 اشهر بسبب الخلافات بين القوى والكتل”.

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