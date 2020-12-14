ائتلاف المالكي ينتقد التعامل الحكومي مع تركيا

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الموانىء العراقية تعلن تحويل ميناء خور الزبير إلى التصدير النفطي فقط
نائب: إرسال الأموال إلى الإقليم بدون استلام إيرادات النفط والمنافذ يعد باطلاً ومعرضا للطعن
نائب كردي:برعاية أمريكية وأممية سيتم الإتفاق المالي بين بغداد وأربيل
تحالف سائرون:سيتم استجواب الرئاسات الثلاث في حال إرسال مبالغ إلى الإقليم خلافا لقانون العجز المالي
النزاهة النيابية تحذر من إرسال 960 مليار دينار إلى الإقليم خلافا لقانون تمويل العجز المالي
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متظاهرو العراق عدم محاسبة الصدر على جرائمه دليل خنوع الكاظمي والقضاء
مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
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عندما يُهان القائد العام من قبل ميليشيا الحشد لاقيمة للجيش العراقي
دون تفكيك منظومة الفساد والميليشيات الحشدوية العراق إلى المجهول
تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
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