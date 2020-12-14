ائتلاف المالكي ينتقد التعامل الحكومي مع تركيا

ائتلاف المالكي ينتقد التعامل الحكومي مع تركيا
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في دولة القانون رعد الماس، الاثنين، بان وجود معسكرات للجيش التركي في شمال العراقي هو بمثابة قوة احتلال، فيما ابدى استغرابه تعامل حكومة الكاظمي مع التوغل التركي.وقال الماس في حديث صحفي،ان” توغل القوات التركية في شمال البلاد وخاصة في دهوك لم يتوقف وتسبب في نزوح عشرات الاسر بعد السيطرة على قراها ناهيك عن تكرار القصف الذي ادى الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين الابرياء”.واضاف الماس وهو نائب سابق ان” المعسكرات التركية في شمال العراق هي قوة احتلال”، معربا عن استغرابه من “صمت حكومة الكاظمي وعدم اتخاذها الوسائل القانونية بالانفتاخ على المنظمات والهيئات الدولية في دعم موقف العراق في مواجهة التوغل التركي والذي تحول الى حقيقة مؤلمة بعد انتشار المعسكرات والقواعد”واشار الماس الى ان” تعامل حكومة الكاظمي مع التوغل التركي ضعيف جدا ومخيب للامال فيما لم يكن للخارجية اي دور حقيقي في ادانة ما يحدث”، لافتا الى “الوجود الاجنبي على الاراضي العراقي مرفوض وان قرار مجلس النواب في اخراج كل القوات الاجنبية من البلاد لم يختصر على امريكا ودول اخرى بل تركيا ايضا لانها تقوم باعمال عسكرية غير قانونية وتخترق الاجواء بطائراتها القتالية والمسيرة وتقصف دون اي تحرك من قبل الحكومة”.وتمتلك القوات التركية سلسلة معسكرات في كردستان وخاصة في محيط دهوك تشن بين الحين والاخر عمليات توغل وقصف يسقط جرائه ضحايا في صفوف المدنيين.

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