ائتلاف المالكي ينفي إجراء تعديل وزاري من قبل السوداني

ائتلاف المالكي ينفي إجراء تعديل وزاري من قبل السوداني
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الاحد، قيام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء تعديل وزاري خلال الأشهر المقبلة.وقال جعفر في تصريح  صحفي، إن “الحديث عن قيام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإجراء تعديل وزاري من خلال استبدال عدد من الوزراء بعد التصويت مباشرة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية، أمر مستبعد جدا حتى للاشهر المقبلة”. وأضاف، ان ” قضية التعديل الوزاري او تغيير عدد من الوزراء ليس مطروحا لحد الان على قوى الإطار التنسيقي ولا على مستوى ائتلاف إدارة الدولة”.وأشار جعفر الى ان “قوة حكومة السوداني الحالية بسبب وجود الاستقرار ورضى عام لدى القوى السياسية بما فيها المستقلة على أدائها”.وتابع، ان “السوداني سوف لن يخطو نحو باستبدال وزراء محددين كونها ستزعج بعض القوى السياسية وبالتالي الدخول في مشاكل غنيا عنها خلال الفترة الحالية. وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي شكل حكومته خلال تشرين الأول 2022، تعهد بعد أيام أنه سيعمل على تقييم أداء أصحاب الدرجات الخاصة في الدولة المديرين العامين ووكلاء الوزارات في غضون 4 أشهر وإخضاع الوزراء للتقييم في غضون 6 أشهر.

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