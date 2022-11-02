ائتلاف المالكي ينفي ترشيح الخنجر والمالكي نوابا لرئيس الجمهورية

ائتلاف المالكي ينفي ترشيح الخنجر والمالكي نوابا لرئيس الجمهورية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- نفى القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الأربعاء، وجود اتفاق على ترشيح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر كنائبين لرئيس الجمهورية. وقال جعفر في تصريح  صحفي , ان ” تصريح النائب عدنان الزرفي بشان تعيين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر نائبي لرئيس الجمهورية لاصحة له”، مشيرا إلى ان “تصريح الزرفي قد يكون شخصيا”.وأضاف ان “قضية نائب رئيس الجمهورية ماتزال موضع نقاش لكون هناك عدة أراء”، موضحا ان “هناك من يذهب الى تسمية نائب واحد ويرشح من الكتلة الأكثر عددا وهي دولة القانون وهناك راي يرى بتسمية ثلاثة نواب”. يذكر ان الدستور العراقي نص في المادة (61) البند أولا على منح لرئيس الجمهورية صلاحية اختيار نائب او اكثر على ان لا يزيد العدد عن ثلاثة نواب.

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