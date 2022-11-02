ائتلاف المالكي ينفي ترشيح الخنجر والمالكي نوابا لرئيس الجمهورية

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السوداني والمندلاوي يبحثان التعاون بين السلطتين
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رومانسكي:قواتنا لن تنسحب من العراق
رشيد:العراق يتعرض إلى تهديد أمنه المائي من قبل إيران وتركيا
تحالف الفتح “يثمن”قرار السوداني بإلغاء الإتفاقيات الاقتصادية التي وقعها الكاظمي مع الدول العربية
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رشيد:العراق يتعرض إلى تهديد أمنه المائي من قبل إيران وتركيا
تحالف الفتح “يثمن”قرار السوداني بإلغاء الإتفاقيات الاقتصادية التي وقعها الكاظمي مع الدول العربية
السوداني يطالب دعم المجتمع الدولي في استرداد
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محرك بحث Google.. يغير أسم الخارجية العراقية إلى خارجية إيران
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