ائتلاف المالكي ينفي وجود خلافات بين مكونات الإطار حول المناصب

ائتلاف المالكي ينفي وجود خلافات بين مكونات الإطار حول المناصب
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون الإيراني الأصل النائب محمد الصيهود، الاثنين، أن ما يثار من شائعات بوجود خلافات بين بعض قوى الاطار التنسيقي لا صحة له، مشيرا الى أن وحدة الاطار تزعج المتربصين. وقال الصيهود في تصريح  صحفي، إن “قوى الاطار التنسيقي مازالت وكما كانت منذ اعلان نتائج الانتخابات النيابية متماسكة ولن يحدث بينها أي شرخ كما حدث للتحالف الثلاثي او غيرة وهذا الامر ازعج المتربصين بالاطار التنسيقي “. وأضاف ان “ما يثار من شائعات بوجود خلاف او اختلاف بين بعض قوى الاطار التنسيقي لاصحة له”، مؤكدا أنه “لا يوجد أي خلاف او حتى اختلاف بين قوى الاطار وما يثار هو رهان خاسر غرضه اضعاف الاطار وهذا الامر لن ولم يتحقق “. وكانت مصادر صحفية تحدثت في وقت سابق عن وجود خلافات بين بعض قادة الاطار التنسيقي بشأن توزيع بعض المناصب والمواقع الحكومية، مشيرة الى أن تلك الخلافات قد تهدد الاطار. 

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