ائتلاف المالكي:12 لجنة نيابية رئاستها شيعية

ائتلاف المالكي:12 لجنة نيابية رئاستها شيعية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف ائتلاف دولة القانون، اليوم الاربعاء، حصة المكون الشيعي من رئاسة اللجان النيابية، فيما أكد ان الايام المقبلة ستشهد حسم ملف اللجان.وقال النائب عن الائتلاف، محمد الشمري في حديث صحفي، إن “حصة المكون الشيعي من رئاسة اللجان النيابية على الاغلب ستكون 12 لجنة”، مبينا أن “اللجان ستوزع حسب الاستحقاقات الانتخابية بين قوى الإطار الشيعي وكتله السياسية”.وأضاف، ان “اختيار الوزارات المتبقية واكمال كابينة رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني لاسيما بعد حسم وزاراتي البيئة والاعمار والاسكان للمكون الكردي فان موعد حسم ملف رئاسة اللجان النيابية سيكون قريباً، اي خلال الايام القليلة المقبلة”.وأوضح عضو مجلس النواب، أن “تقسيم اللجان النيابية سيكون حسب الاستحقاق الانتخابي للكتل السياسية، والاتفاق على اختيار رئيس اللجنة بدلاً من رؤساء السن”.

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