ائتلاف المالكي:(30) مليار دولار ستذهب مع الريح من خلال قانون الأمن الغذائي

ائتلاف المالكي:(30) مليار دولار ستذهب مع الريح من خلال قانون الأمن الغذائي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون عصام الكريطي، السبت، عن أن 30 مليار دولار ستكون في مهب الريح بسبب الامن الغذائي.وقال الكريطي في حديث  صحفي،ان” قوى سياسية ترتكب خطأ فادحا بفرض ضغوط داخل مجلس النواب لتمرير قانون الدعم للامن الغذائي الذي يحمل في طياتها خروقات قانونية وتجاوزات في البعد الاقتصادي سيكون له اثر سلبي على المشهد العام خاصة في ظل الضبابية التي تحيط به”.واضاف الكريطي،ان” 30 مليار دولار متوقع وفرتها في خزينة العراق بسبب ارتفاع اسعار بيع النفط الخام ستكون في مهب الريح بسبب قانون الامن الغذائي الذي يجب ان يكون شفاف ويطرح على الراي العام خاصة مع الاشكاليات الكبيرة التي تدلل على انها سيعقد المشهد الاقتصادي في البلاد”.واشار الى ان “التناقضات في قانون الامن الغذائي تستدعي وقفة جادة من قبل كل القوى الوطنية لتفادي اشكاليات كبيرة قادمة”.وترفض اغلب القوى السياسية المضي في التصويت على قانون الدعم الطارى للامن الغذائي بسبب الضبابية والتناقضات التي تحيط بفقراته.

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