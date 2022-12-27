ائتلاف المالكي:40% الموازنة الاستثمارية للعام المقبل

ائتلاف المالكي:40% الموازنة الاستثمارية للعام المقبل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، الثلاثاء، ان تأخير ارسال الموازنة للبرلمان يعود الى مشاكل إدارية وسياسية ولا علاقة بتاخير برفع سعر صرف الدولار،  مشيرا الى ان الحكومة لا تريد ان تزيد قيمة أموال الموازنة عن 100 مليار دولار بما يعادل 150 ترليون دينار . وقال جعفر في تصريح  صحفي، إن “تأخير الموازنة لم يكن بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار لكون الحكومة ستصرف الأموال بحسب سعر البنك المركزي 1465 “. وأضاف ان “التأخير يتعلق بمشاكل سياسية وإدارية خاصة بشان مطالبات الوزارات لتسديد ديونها لاستكمال المشاريع حيث يبلغ طلبات الوزارة الى 240 مليار وهذا امر يستحيل تحقيقه”، مبينا أن “الحكومة لا تريد ان تزيد قيمة أموال الموازنة عن 100 مليار دولار بما يعادل 150 ترليون دينار “.   وأشار جعفر الى ان “الموازنة الاستثمارية للعام المقبل تقدر بـ 40 % من مجمل تخصيص الموازنة العامة وهذه اول مرة يتم بها تخصيص هذه النسبة”.

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