ائتلاف النصر:أحزاب الحشد ودولة القانون والتيار الصدري يمنعون عبد المهدي من الحضور للبرلمان

ائتلاف النصر:أحزاب الحشد ودولة القانون والتيار الصدري يمنعون عبد المهدي من الحضور للبرلمان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أتهمت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر، الاحد، جهات سياسية بالضغط تجاه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لمنعه من الحضور لقبة مجلس النواب، عازيا الأمر إلى تهديد عبد المهدي الأخير بكشف الحقائق والجهات التي ضغطت عليه أمام الرأي العام.وقالت شاكر في تصريح  صحفي، إن “عبد المهدي غير ممانع للحضور لمجلس النواب، لكن هنالك جهات سياسية تتمثل في احزاب الحشد ودولة  القانون والتيار الصدري تضغط عليه لمنعه من الحضور للبرلمان”، لافتة إلى إن “تخوف تلك الجهات من حضور عبد المهدي كون الأخير هددهم بكشف جميع الحقائق والضغوط الممارسة تجاهه”.

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