ائتلاف النصر:إتفاق بغداد أربيل ضمن موازنة 2021 وليس بموجب قانون العجز المالي

ائتلاف النصر:إتفاق بغداد أربيل ضمن موازنة 2021 وليس بموجب قانون العجز المالي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أوضح القيادي في ائتلاف النصر، عقيل الرديني، الخميس، 24 كانون الأول، 2020، بنود الاتفاق الاخير الذي جرى مؤخرا بين رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، والوفد الكردي، بشأن حل المشاكل العالقة بين الطرفين.وقال الرديني في حديث  صحفي، إن “الطرفيين اتفقا على الزام الاقليم بتسليم بغداد 250 الف برميل يوميا مع الإيرادات غير النفطية على أن تسلم الاولى رواتب الموظفين في كردستان”، مبينا أن “هذا الاتفاق جرى على أن يتضمن في موازنة 2021 فقط، ولا علاقة بقانون الاقتراض الثاني به”.واضاف أن “كردستان يطالب بغداد بدفع اموال 3  اشهر من مبالغ الاقتراض الثاني الذي اقره مجلس النواب لتغطيه الرواتب، لكن حكومة الكاظمي  غير قادرة على تلبية هكذا طلب بسبب الزامها بهذا الأمر ضمن قانون الاقتراض الثاني”، مشيرا إلى أن “الموافقة على هذا الأمر تتطلب تطبيق حكومة الإقليم تعهداتها ازاء الحكومة الاتحادية المتعلقة بالنفط والمنافذ الحدودية”.وبشأن رفع دعوى قضائية ضد الاقليم لاسترداد جميع الاموال التي تسلمها دون وجه حق في السابق دون الايفاء بتعهداته، قال الرديني إن “هذه الخطوة غير مطروحة بالوقت الراهن”.وكان نائب رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، أعلن أمس الاربعاء، الاتفاق مع الحكومة الاتحادية حول مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، مبيناً أن حصة إقليم كردستان ستكون 12.67%.

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