ائتلاف النصر:إجراءات عبد المهدي الإصلاحية لاتحتاج إلى تشريعات برلمانية

ائتلاف النصر:إجراءات عبد المهدي الإصلاحية لاتحتاج إلى تشريعات برلمانية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكدت النائب عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، الاحد، ان معظم اجراءات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تنفيذية ولا تحتاج الى تشريعات برلمانية، مبينة ان تلك الاجراءات جاءت متأخرة ولن تتمكن من اطفاء الغضب الجماهيري.وقالت جودت في تصريح صحفي، ان “اجراءات رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تحتاج الى فترة من الزمن لتنفيذها، لكن كان يجب ان تتخذ منذ البداية وليس اثناء الغضب الجماهيري”.واضافت ان “معظم اجراءات رئيس الوزراء وقراراته تنفيذية ولا تحتاج الى تصويت البرلمان او اجراء تعديلات على القوانين، اضافة الى ان منح مبالغ بسيطة للعاطلين لايطفي لهيب التظاهرات”.وبينت ان “ انفجار الشارع العراقي جاء نتيجة الفساد المتشري في منظومة الدولة، وانتشار البطالة وعدم ايجاد فرص عمل للعاطلين، اضافة الى ان الاستثمارات لم تستغل بالشكل الصحيح”.

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