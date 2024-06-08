ائتلاف النصر:إخراج القوات الأمريكية من العراق يحتاج إلى سنوات طويلة

ائتلاف النصر:إخراج القوات الأمريكية من العراق يحتاج إلى سنوات طويلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عقيل الرديني القيادي بائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، اليوم السبت (8 حزيران 2024)، إن الحكومة العراقية جادة بإخراج القوات الأمريكية من العراق، فيما أشار الى ان المفاوضات بهذا الشأن ستمتد لعامين كاملين.وبيّن الرديني في حديث صحفي، إن” مفاوضات بغداد وواشنطن بشأن إخراج القوات الامريكية من العراق مستمرة وفق بيانات وتأكيدات مكتب رئيس مجلس الوزراء ولا نعتقد انها ستنهي خلال عام اذا ما عرفنا بان اغلاق مقر بعثة الأمم المتحدة سيحتاج الى عامين فما بالك مع قوات كبيرة على الأرض ولديها تواصل مع العمليات المشتركة”.واضاف ان” إخراج القوات الأمريكية سيستغرق عامين او اكثر لكن في كل الأحوال الحكومة جادة في هذا الصدد وهي ماضية في مفاوضاتها من قبل لجنة عليا للتنسيق، لافتا الى ان مايعزز موقف بغداد في المفاوضات هي قدرة قواتها على مسك زمام ملف امن الحدود والداخل والنجاح في مواجهة الارهاب وتفكيك خلاياه”.واشار الرديني الى ان” اخراج القوات الامريكية لايمكن ان يكون بين ليلة وضحاها والمفاوضات هي من ستحدد السقف الزمني لكن المؤكد بان قرار بغداد بهذا الاتجاه ماض وهي جادة بنفس الوقت.

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