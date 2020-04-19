ائتلاف النصر:إصرار كردي على بقاء وزير المالية الحالي في حكومة الكاظمي

ائتلاف النصر:إصرار كردي على بقاء وزير المالية الحالي في حكومة الكاظمي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن ائتلاف النصر طه الدفاعي، الأحد، عن إصرار المكون الكردي على إبقاء وزير المالية الحالي فؤاد حسين في كابينة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.وقال الدفاعي في تصريحات متلفزة ، إن “هناك اختلاف داخل المكونات بشأن الوزارات”، مبيناً أن “الكرد يصرون على ابقاء وزير المالية الحالي في حكومة الكاظمي”.وأضاف أن “هناك انباء عن منح الكاظمي وزارتين للنصر وواحدة للحكمة وواحدة لدولة القانون وثلاثة للفتح وثلاثة لسائرون”، مؤكداً أنه “لم يتم تحديد أسماء الوزراء لغاية الآن”.وكانت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ميادة محمد أكدت في تصريح سابق ، عدم وجود أي عائق امام تشكيل حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، معربة عن أملها في بدء عملية المفاوضات خلال الأيام القادمة.

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