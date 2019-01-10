ائتلاف النصر:إقالة الطريحي استهداف سياسي

ائتلاف النصر:إقالة الطريحي استهداف سياسي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، الخميس، ان اغلب الاقالات الجارية حاليا هي تصفية سياسية ضد الخصوم، مشيرا الى انه سيصدر بيانا بشان موقفه من اقالة محافظ كربلاء عقيل الطريحي. وقال القيادي في الائتلاف احمد البهادلي في تصريح صحفي له اليوم، ان ‘ما يجري هو تصفية سياسية سببها الصراعات بين قادة الكتل يسقط فيها المسؤولون ضمن الحلقة الاضعف’.واضاف ‘كان الاولى ان يجري استجواب جديد لمحافظ كربلاء قبيل اقالته بهذا الشكل’، عادا ان ‘اعضاء مجالس المحافظات واعضاء البرلمان اصبحوا ادوات بيد قادة القوى السياسية والاحزاب بسبب المال السياسي والضغوط الخارجية’.واضاف ان ‘ما يشهده العراق في الوضع السياسي لا يليق بوضع المنتصر كون الشارع ينتظر من السياسيين ما هو اكبر’، لافتا إلى أن ‘المصالح السياسية تتغير وتنعكس على الاتفاقات بين الكتل والاحزاب في تقاسم وتوزيع المناصب’.وكشف البهادلي ان ‘ائتلاف النصر سيصدر بيانا يحدد فيه موقفه من موضوع اقالة الطريحي’، مشيرا الى انه ‘هناك اتفاق سياسي بين اعضاء مجلس المحافظة لترشيح شخص من بينهم لمنصب محافظ كربلاء’.

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