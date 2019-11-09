ائتلاف النصر:إقالة عبد المهدي متروك للقوى السياسية وليس للشعب

ائتلاف النصر:إقالة عبد المهدي متروك للقوى السياسية وليس للشعب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رجحت النائبة عن ائتلاف النصر ندى شاكر جودت، السبت، دمج طلبي الاستجواب الخاص برئيس الوزراء عادل عبد المهدي المقدمين من النصر وسائرون، مبينة ان اقالة عبد المهدي مرهون بالتوافق السياسي بين القوى الفاعلة.وقالت جودت في تصريح  صحفي، ان “ ائتلاف النصر مستمر في اجراءات استجواب رئيس الوزراء وقد وصل طلب الاستجواب الى الدائرة القانونية في البرلمان تمهيدا لتحديد موعدا لاستجوابه”.واضافت ان “ائتلاف سائرون قدم طلبا اخر للاستجواب ما يجعل دمج الاستجوابين لعبد المهدي باستجواب واحد ممكن على ان يلتزم كل طرف في ملف الاستجواب”.واوضحت جودت، ان “اقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مازالت تخض لارادات سياسية وتوافقات بين القوى الفاعلة على ان يتم طرحه عقب الاستجواب بشكل مباشر”.

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