ائتلاف النصر:إكمال حكومة عبد المهدي بعد “إجازة” البرلمان الشهرية

ائتلاف النصر:إكمال حكومة عبد المهدي بعد “إجازة” البرلمان الشهرية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- ربط ائتلاف النصر، الأربعاء، تسمية رئاسات اللجنة النيابية بالاتفاق على إكمال الكابينة لوزارية، مشيرا الى تسمية رئاسات اللجنة سيرحل الى ما بعد العطلة التشريعية بسبب انشغال الكتل في تمرير الموازنة.وقالت النائبة عن النصر ندى شاكر جودت في تصريح صحفي لها اليوم، إن “الخلافات بشان الوزراء المتبقين عكست على أداء البرلمان في المادة الماضية سيما بشأن حسم تسمية رئاسات اللجان النيابية”.وأضافت جودت، أن “تسمية اللجان والاتفاق على الوزراء المتبقين سيرحل إلى ما بعد العطلة التشريعية بسبب انشغال جميع الكتل بتمرير قانون الموازنة”.وتابعت أن “فترة العطلة التشريعية كافية لحسم موقف الكتل بشأن الوزراء المتبقين وتوزيع الرئاسات الكتل”، مشيرا إلى ان “الاداء البرلماني محبط في المدة الماضية”.يذكر ان برلمان الحلبوسي مر عليه 100 يوم دون انتاج .

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