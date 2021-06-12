ائتلاف النصر:إيران وتركيا وأمريكا وحزب بارزاني استثمروا ملف حزب الـpkk لصالح مشاريعهم السياسية

ائتلاف النصر:إيران وتركيا وأمريكا وحزب بارزاني استثمروا ملف حزب الـpkk لصالح مشاريعهم السياسية
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف النصر عقيل الرديني، السبت، عن دول وجهات تستثمر في حزب العمال الكردستاني لتحقيق اهداف متعددة.وقال الرديني في حديث صحفي: ان “تركيا توغلت كثيرا في الاراضي العراقية واستغلت الانقسامات السياسية وعدم جود رؤية وطنية بالاضافة الى استغلالها ووجود التحالف في البلاد كونها عضوا في تحالف الناتو” لافتا الى ان “هناك بالفعل مشاكل كبيرة مع حزب العمال الكردستاني المتواجد في شمال العراق”.واضاف الرديني أن “هناك دولا ومنها تركيا وايران وامريكا وحتى الاكراد استثمروا في قضية حزب العمال الكردستاني لتحقيق اهداف متعددة ضمن خارطة البلاد”، مؤكدا أن “هذا الملف يحتاج الى الدبلوماسية الخارجية للتحرك بما يتلاءم مع الاحداث الرد على الاجتياح التركي للاراضي في شمال البلاد”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *